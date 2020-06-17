США та ОБСЄ стурбовані розгортанням батальйонно-тактичних груп РФ на Донбасі

ОБСЄ та США підтвердили оприлюднену у ЗМІ інформацію аналітичного відділу ГІ «Права Справа» про підготовку Росією воєнних провокацій на Донбасі.

В ОРЛО відбулося розгортання батальйонно-тактичної групи Збройних сил Російської Федерації. І Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ підтвердила, що це саме регулярні сили росіян, а не просто «відпускники».

Зверну увагу на те, що СММ ОБСЄ підтвердила цю інформацію на другий день після її оприлюднення у ЗМІ. Хоча, за оцінками спеціалістів, на розшифровку зібраної безпілотником ОБСЄ інформації, потрібна максимум доба. Не виключаю, що інколи Місія ОБСЄ робить подібні заяви щодо зафіксованої техніки бойовиків чи передислокації їхніх підрозділів, значно пізніше по часу, ніж це потрібно для розшифровки здобутої інформації.

Я не виключаю, що СММ вирішила оприлюднити інформацію про передислокацію колони з території РФ після публікації у ЗМІ, що викликало суспільний інтерес, бо йшлося про проходження колон саме російської техніки. Це моє припущення, адже в минулому подібних випадків було, як мінімум, п’ять. Коли ГІ «Права справа» давала у ЗМІ інформацію про накопичення і передислокацію російської техніки, СММ ОБСЄ підтверджувала це через два дні. З одного боку добре, що інформація підтверджувалася незалежною стороною. Водночас, у мене викликало здивування, чому Місія реагувала з такими затримками».

До речі, крім ОБСЄ, інформацією щодо проходження військової техніки, зацікавилися і Сполучені Штати. Постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ 11 червня заявив, що виявлення СММ ОБСЄ військових автоколон, які вночі секретно заходять з РФ на територію ОРДЛО поза офіційними пунктами пропуску, ставить під сумнів російські заяви про постачання «гуманітарної допомоги». Американці не сильно повірили у версію російської сторони, адже ця «гуманітарна допомога» рухається вночі, повз КПВВ, має елементи маскування і пересувається ґрунтовими дорогами в обхід населених пунктів. Таким чином, США зацікавлені, з одного боку, натиснути на РФ, а з іншого – задати питання європейським партнерам, аби вони взяли цю ситуацію на контроль.

Зазначу, що під час подальшого спостережного польоту безпілотника, СММ ОБСЄ зафіксувала в окупованому Луганську приблизно 70 вантажівок військового типу, ремонтно-евакуаційні автомобілі, два танки Т-64 і два бронетранспортери БТР-80.

Власне, ця інформація підтвердила раніше опубліковану «Права Справа» інформацію про накопичення техніки на базі Лутрі, а також підтвердила інформацію щодо двох БТР-80.

Переконаний, що для окупантів ця колона техніки була вкрай важливою, оскільки після публікації у ЗМІ, спецслужби «ЛНР» та РФ задіяли комплекс оперативних заходів для унеможливлення витоку інформації про характер колони, час проходження і місця базування і накопичення техніки. Нагадаю, що саме в цей період на території «ЛНР» вимкнувся стільниковий зв’язок та інтернет, зросла кількість блокпостів, а в українські ЗМІ почала вкидатися інформація про т. зв. «шахтарські страйки». Ці заходи окупанти пояснили необхідністю боротьби з коронавірусом і «страйками шахтарів». Водночас, зверну увагу на той факт, що після того, як ОБСЄ вдруге підтвердила місця накопичення і номенклатуру військової техніки, «страйк» дивним чином фактично зійшов на нуль.

Також зазначу, що розгорнутий окупантами комплекс заходів начебто для протидії епідемії коронавірусу, насправді мав на меті виявити канали витоку інформації про ситуацію в ОРДЛО на користь України.

Терористи закрили проїзд через контрольно-пропускні пункти в’їзду-виїзду для громадян з України в ОРДЛО і виставили нові вимоги перетину – попередні списки з адресами місць постійного проживання, обсервації та самоізоляції. Це важливий момент, на який ніхто не звернув уваги. Таким чином спецслужби «ЛНР» намагалися мінімізувати витік інформації з ОРДЛО до спецслужб України і взяти під контроль цих людей. Це головна причина того комплексу оперативних заходів, який був задіяний на тимчасово окупованих територіях.

Утім, головну проблему даної ситуації, я вбачаю у недосконалій роботі українських силових структур.

Передусім, виникає питання до Головного управління розвідки МОУ. Вони фактично «проспали» розготання додаткових підрозділів ЗС РФ. І це вже не перший випадок – аналогічна ситуація була і в лютому, коли ми повідомляли про те, що на території Луганської області, відбуваються батальйонно-тактичні навчання бойовиків, а також про місця накопичення техніки і можливого удару з боку підрозділів 2-го армійського корпусу «ЛНР». Відсутність реакції на цю інформацію призвела до локального загострення на стаханівсько-первомайському напрямку і захоплення українського взводного опорного пункту «Баня».

Тобто, виникає питання, чому вже другий раз поспіль, українські структури, які мали б контролювати і моніторити ситуацію в ОРДЛО, продемонстрували, як мінімум, неефективність? І це при тому, що сьогодні йдеться про розгортання вже не окремих підрозділів, а цілих батальйонно-тактичних груп агресора.

Як повідомлялося раніше, Росія та підконтрольні їй бойовики «ЛНР» готують нові збройні провокації у Луганській області. Кремль планує звинуватити Україну в загостренні бойових дій, зірвати відкриття нових КПВВ і спробувати схилити Київ до власного плану виконання Мінських угод.