Как информирует «НБН», видеосюжет об этом на своем YouTube-канале опубликовал известный украинский блогер и журналист Денис Казанский.

Кроме того, комментируя данное видео в ТГ-канале, Казанский написал следующее:

Российский актер Охлобыстин, который поддерживает Путина и российскую агрессию, заявил, что Донбасс превратили в помойку.

Согласно словам российского актера, которые он говорит в видео, блогеры, артисты, политики РФ ездят на Донбасс исключительно в качестве наказания, по принуждению, чтобы перед своим начальством выслужиться. Но в действительности на сам регион и его жителей им плевать.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Охлобыстин признал, что россияне не умеют ничего делать, а также оправдал их бедность.