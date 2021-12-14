Согласно указу руководителя РФ, товары из оккупированной части Донбасса приравниваются к российским. То есть, товары, производимые на временно оккупированных территориях Донбасса, могут официально участвовать в российских тендерах на государственные закупки.

После выхода вышеупомянутого указа Путина многие эксперты заговорили об интеграции этих территорий в состав РФ, так как, безусловно, этот указ главы Кремля еще больше «привязывает» ОРДЛО к РФ.

Стоит также не забывать о масштабной российской паспортизации на оккупированном Донбассе, которая тоже направлена на «привязку» этих территорий к РФ. А недавно ставленник Кремля в Донецке, так называемый «глава» самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин заявил, что все жители временно оккупированной Донецкой области получат российские паспорта. Разумеется, это не его инициатива – Пушилин говорит лишь то, о чем ему прикажут говорить российские кураторы. Таким образом, он в очередной раз озвучил планы Кремля по Донбассу. Россия намерена продолжать паспортизацию оккупированного Донбасса. Причем, выдаются российские паспорта жителям Донбасса в упрощенном порядке. Соответствующий указ Путин подписал еще в 2019 году.

Российские паспорта. Фото — 24tv.ua

Паспортизация, как и незаконное проведение в ОРДЛО выборов в Госдуму РФ, принудительное привлечение к голосованию жителей оккупированного Донбасса – все это можно назвать политической аннексией.

Теперь вернусь к экономической аннексии, которая, на самом деле началась не с указа Путина о товарах из ОРДЛО, а с введения российского рубля в качестве основной валюты. Произошло это в 2015 году. И, конечно же, после захвата российскими оккупантами крупных предприятий, заводов и шахт.

Шахта на Донбассе. Фото — focus.ua

Можно ли теперь говорить о том, что Россия готовится официально аннексировать Донбасс? Думаю, что нет. Несмотря на такие шаги, которые с виду направлены на «включение» Донбасса в состав РФ, Кремль, вероятней всего, не пойдет на официальную аннексию ОРДЛО. Ведь противном случае Россия получит новые болезненные санкции от стран Запада.

К тому же, в начале декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков внес ясность в вопрос «признания» Россией так называемых «Л/ДНР». Спикер Кремля заявил, что псевдореспублики остаются самопровозглашенными, а прогнозировать их перспективы трудно.

Дмитрий Песков. Фото — gazeta.ru

Скорее всего, Кремль преследует совсем другую цель. Путину нужна вся Украина, а не часть Донбасса. Но для этого ему, как раз и нужен Донбасс. В том виде, в каком он сейчас есть: разрушенный, нищий, с российскими паспортами и рублями и, конечно же, самое главное – с населением ориентированным на Россию. Вот такой Донбасс Путин хочет «впихнуть» Украине. По крайней мере, думаю, такие мысли в Кремле есть.

Кремль с помощью Минских соглашений хочет заставить Украину добровольно воссоединиться с раковой опухолью ОРДЛО. Что будет после этого со здоровым организмом, думаю, догадаться несложно?

Россия неоднократно настаивала и продолжает настаивать на закреплении так называемого особого статуса Донбасса в Конституции Украины. России это нужно для восстановления полного контроля над Украиной. Как это работает? Как эффект домино. Иными словами, Кремль ожидает, что после предоставления особого статуса Донецкой и Луганской областям, другие украинские регионы последуют их примеру, и в итоге политическая система Украины превратится в конфедерацию своего рода суверенных княжеств. Федерализация Украины – это идеальный вариант для Кремля. Ведь, таким образом, Москва может и без боевых действий существенно ослабить Украину и втянуть в орбиту своего влияния.

К тому же, в случае предоставления оккупированному Донбассу особого статуса, тратить деньги на восстановления этого региона будет Киев, но управлять им де-факто будет Россия.

Переговоры в Минске. Фото — tass.ru

Вот почему Россия так упрямо настаивает на реализации Украиной политической части Минских соглашений. Вот почему эти договоренности, подписанные в условиях шантажа и давления, неприемлемы для нашего государства.

Теперь вернусь к тому с чего начала – с указа Путина о товарах из ОРДЛО. В социальных сетях жители временно оккупированных Донецкой и Луганской областей ответили на вопрос, сможет ли указ Путина положительно повлиять на экономическую ситуацию в ОРДЛО. Большинство опрошенных скептически отнеслись к этому и считают, что «нет» и лишь малая часть, ответила, что «да». Тем временем в оккупированных Донецке и Луганске уже произошел неожиданный эффект от указа Путина – торговцы недвижимостью подняли цены на квадратные метры, ожидая, что скоро у людей значительно вырастут доходы.

На самом деле, этот указ хозяина Кремля – очередная «подачка» одурманенным российской пропагандой жителям ОРДЛО в стиле «Россия не бросит Донбасс», за которой скрывается очередная многоходовочка Путина.

И напоследок, недавно Путин заявил, что «происходящее на Донбассе напоминает геноцид». Мне придется обозначить этот день в календаре красным или может быть даже черным, так как я впервые соглашусь с его словами. Да, на оккупированном Донбассе геноцид. И виновник здесь Россия, которая пришла на наши территории. Оккупировала их часть и продолжает вести против нас войну.

Но мы выстоим. Победим и все свое вернем. Непременно.

Ранее мы писали, что в Кремле отказались комментировать будущее Донбасса.