Наразі в Росії та Білорусі неподалік кордонів з Україною, сьогодні відбувається низка військових навчань. У Білорусі це «Союзна рішучість-2022» з контингентом від 20 до 30 тисяч. В акваторії Азовського та Чорного морів – маневри з чисельністю до 30 кораблів ВМС РФ. Крім того, за інформацією американської розвідки, Росія планує провести цього місяця масштабні навчання з використанням ядерної зброї.

При цьому зазначу, що Кремль використовує ці три навчання для військово-політичного тиску на Україну і країни колективного Заходу. Водночас, сьогодні немає жодних передумов, які б свідчили про розгортання додаткових сил, формування другого ешелону або передислокацію додаткових сил, а також немає ознак формування контингентів для широкомасштабного вторгнення на територію України з кількох напрямків.

Інформаційно-психологічна спецоперація.

За різними оцінками американської і британської розвідок, чисельність російських військ біля кордонів з Україною, становить від 100 до 174 тисяч. Ці дані є взаємовиключними, коливаються у критичному рівні та не зовсім точні.

24 січня прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив наступне: «Розвідка дуже чітко вказує, що на кордонах України є 60 російських бойових груп , план блискавичної війни, яка може захопити Київ, це те, що можуть побачити всі».

А вже 10 лютого прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон після офіційних перемовин з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом повідомив, що дані британської розвідки довкола російських військ досить «похмурі».

Тиждень тому агентство Reuters повідомило про передислокацію до кордонів з Україною 83 батальйонно-тактичних групи (БТГ). За класифікацією ЗС РФ, чисельність батальйонно-тактичних груп становить 700-800 осіб. Нескладна арифметика дає нам число 65-67 тисяч особового складу, а не 100-170 тисяч, як повідомлялося раніше. У тому ж повідомленні агентства йдеться про концентрацію біля кордонів близько 70% російських БТГ. Шойгу у серпні 2021 р. заявив про формування у ЗС РФ 168 БТГ. Елементарна логіка й арифметика дає нам зрозуміти, що 83 БТГ – це не 70% від загальної кількості російських БТГ. Власне, після оприлюднення цієї інформації в українських ЗМІ, американські таблоїди й офіційні представники вимушено зізналися, що відбувається інформаційно-психологічна операція американської сторони щодо унеможливлення сценарію прямого військового вторгнення РФ.

Розвідка з українським обличчям.

Водночас, більшість подібних інформаційних повідомлень американської розвідки, має українське походження. Наприклад, Держдепартамент США підтвердив опубліковану раніше інформацію ГІ «Права справа» про підготовку диверсійних актів спецслужбами РФ та «Л/ДНР» з використанням хімічної зброї біля міста Слов’янськ.

Росія намагається знайти привід для нападу на Україну за допомогою провокацій та диверсій, щоб потім звинуватити у всьому Київ і розпочати військову операцію. Про це сказав на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

«Наша розвідувальна спільнота з’ясувала, що Росія шукає привід для вторгнення, у т.ч. за допомогою диверсій та інформаційних операцій», — сказав Салліван.

Водночас, місія ОБСЄ не підтвердила інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України про створення casus belli (приводу для вторгнення – ред.) у вигляді витоку аміаку на заводі концерну «Стірол» у тимчасово окупованій Горлівці. На мою думку, це свідчить про низький рівень поінформованості ГУР Міноборони про оперативну ситуацію в ОРДЛО.

Крім того, 3 лютого прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Росія готує провокацію, за якою планує обстріляти позиції 1 і 2 Армійських корпусів «Л/ДНР» із жертвами серед цивільного населення, а опісля звинуватити в цьому Збройні Сили України.

Власне, це інформація ГІ «Права справа». Місцеві джерела організації зафіксували перебування на території окупованого Луганська російської знімальної групи з трьох осіб. Вони повинні були прибути в район селищ Калинове і Калинове-Борщувате, куди були перекинуті додаткові підрозділи 2 Армійського корпусу «ЛНР» і «снайперські пари». За планом, окупанти повинні були відкрити снайперський вогонь і спровокувати ЗСУ на вогонь у відповідь, а російська знімальна група – задокументувати цей факт. Інформацію про цей варіант casus belli спочатку поширила українська сторона, а вже пізніше її поширили американські ЗМІ.

Вторгнення з Білорусі неможливе.

При цьому переконаний, що територія Білорусі ніколи не стане плацдармом для вторгнення російських військ в Україну. Про це свідчить нещодавня телефонна розмова міністрів оборони України та Білорусі, під час яких представників нашої країни запросили на заключну фазу нинішніх навчать «Союзна решимість-2022». За легендою навчань, вони мають завершитися 20 лютого, а 21 лютого всі ЗС РФ мають залишити територію цієї країни.

Водночас, президент Франції Емманюель Макрон активно попіарився на цій темі.

Після візиту до Москви, Макрон повідомив, що начебто домовився з Путіним про виведення російських контингентів з території Білорусі й деескалацію напруженості біля кордонів з Україною. Тобто, Макрон подає як певне досягнення, фактично неіснуючу перемогу французької дипломатії. Він повідомляє про те, що деескалації не буде і при цьому чудово розуміє, що 21 лютого підрозділи ЗС РФ і без його зусиль залишать територію Білорусі. Юридичні підстави для подальшого перебування російських військ у Білорусі відсутні. Якщо вони залишаться, то це вже буде воєнна анексія суверенної країни.

І найголовніша причина низької вірогідності вторгнення з боку Білорусі– це місце проведення нинішніх маневрів.

Основний район навчань «Союзна решимість-2022» розташований не біля кордонів Білорусі з Україною, як про це повідомляють світові таблоїди, а біля кордону з Польщею і країнами Балтії. Це т.зв. «Сувалкський коридор», який би міг з’єднати Білорусь і російську Калінінградську область. Тобто, створюється зона напруженості біля кордонів з Польщею і трьома країнами Балтії, які є членами НАТО. Одночасно до Польщі й Естонії перекидаються військові підрозділи Великої Британії та США, а в нейтральних водах Балтійського моря між Фінляндією й Естонією патрулюють два німецьких протимінних трайлери. Таким чином, усі лякалки в ЗМІ про загрозу вторгнення з території Білорусі – це інформаційна операція Росії. Її завданням є розпорошення зусиль ЗСУ та зниження можливості відбиття військових провокацій агресора на лінії безпосереднього, єдиного можливого вірогідного напрямку наступу – з боку ОРДЛО.

До слова, інформація про вторгнення з Білорусі, активно поширювалася Андрієм Ілларіоновим і Павлом Фельгенгауером. «І ось це вже серйозна, велика збройна сила, яка може перебувати як на території Росії, уздовж міжнародно визнаного російсько-українського кордону, так і на окупованих територіях [України] та на території Білорусі… Іншими словами, це додаткова тисяча кілометрів фронту, потенційного фронту», – зазначив він в інтерв’ю засновнику інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитрові Гордону у травні 2021 року. Змушений констатувати, що вони мають вільний доступ до українських ЗМІ та поширюють певні сценарії, які, на мою думку, грають на руку країні-окупанту.

Військово-морські навчання РФ: безпечна напруженість.

Аналізуючи ймовірність російського вторгнення з півдня, зазначу, що навчання військово-морського флоту РФ у Криму та в акваторії Азовського і Чорного морів, шкодять, передусім, економічним інтересам України – загрожують блокуванням роботи портів «Маріуполь» і «Бердянськ» та порушують режим вільного судноплавства.Військово-морськими навчаннями, Росія тимчасово фактично заблокувала рух українських кораблів і зафрахтованих іноземних суден. Росіяни залишили лише кілька проходів для суден в Азовському і Чорному морях.

Водночас, зверну увагу на той факт, що військово-морські навчання у Криму відбуваються у т.зв. «зимовий період», коли у Чорному морі немає жодного судна ВМС країн НАТО.

В нинішніх навчаннях ВМФ РФ беруть участь шість великих десантних кораблів, що здатні проводити десантні операції на узбережжі Азовського і Чорного морів. При тому, що на навчаннях у липні 2021 року, їх було чотири. Тобто, зафіксоване певне збільшення кількості плавзасобів ВМФ РФ, здатних проводити десантні операції. І водночас, сьогодні Росія штучно вкидає інформацію про ймовірність десантних операцій з моря поблизу Одеси, Маріуполя і Бердянська, що підвищує і без того високий градус напруги в українському суспільстві.

Підсумовуючи, підкреслю, що найбільш імовірним напрямком вторгнення Росії в Україну, є окуповані території Луганської та Донецької областей, де за останній час були розгорнуті три нові батальйонно-тактичні групи російсько-терористичних військ.

Нагадаю, анонсоване американською розвідкою широкомасштабне вторгнення Росії в Україну 16 лютого, не відбулося.

Водночас, у Польщі стверджують, що ймовірність вторгнення РФ в Україну вища ніж раніше. А пропагандистські ЗМІ продовжують розповсюджувати дезінформацію, яку пізніше можуть використати для атаки на Україну.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що з одного боку публікації у західних медіа з «інсайдами» про вторгнення РФ допомагають Україні, адже привертають увагу іноземних партнерів і надають їм приголомшливу допомогу. З іншого боку, подібні новини дестабілізують настрої у суспільстві, сіють паніку та негативно впливають на фінансові ринки.