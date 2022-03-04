Я, Николай Штейнберг, главный инженер Чернобыльской АЭС с мая 1986 по март 1987 года, знаю, что такое ядерная катастрофа не по учебникам, не по статьям в газетах, не по заявлениям политиков. Я знаю, что это для детей и взрослых, для родных и близких, для тех, кто рядом с эпицентром и тех, кто за тысячи километров. Я знаю, как мирный атом убивает друзей. Я знаю каких сил и скольких жизней стоит борьба с мирным атомом, вышедшим из-под контроля.

Танки, обстреливающие АЭС – это в очередной раз пробитое дно, безнравственное и варварское отношение к человечеству в целом и каждой человеческой жизни в отдельности. Виновник этого преступления – крыса, воспитанная в стенах советского КГБ, отмечающая таким образом очередную годовщину того дня, когда сдох его идеал, его моральный учитель, «великий» Сталин.

Что еще должен сделать этот подонок, чтобы мир понял – не потепление окружающей среды убьет всех? Убьет этот сумасшедший, окруженный его соучастниками, уже давно повязанных с ним кровью и своим высокодуховным выдуманным миром, готовым и способным убивать детей на территории чужого государства и обстреливать атомные станции.

Его дружно поддерживают «мирные» атомщики – ни один из руководителей российской атомной энергетики не только не осудил преступные действия своего фюрера, но даже не высказал опасения относительно последствий такого вопиющего преступного действия! Подлые трусы!

А вы где, ядерщики мира? Спрятали головы под крыло, как страусы? Вы лучше всех остальных знаете, что ядерная трагедия не бывает локальной!

Время политкорректности прошло. Неужели вы не поняли к чему привели игры умиротворения, особенно мадам Меркель (кстати, куда делась великая ядерная энергетика Германии? Заменили российским газом?). Где ее яркий сподвижник Макрон?

Задавите гадину, пока не поздно!

И моим друзьям, и коллегам, энергетикам Украины:

Энергетики не сдаются. Вы одни сейчас, никто не поможет. Выдержка и спокойствие. Профессионализм. Выдержим.

А они подавятся и сдохнут. Их судьба уже определена. Тактические победы не спасут от стратегического поражения.

Слава Украине!