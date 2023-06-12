Кардинально в плюс поменялось отношение стран цивилизованного мира. ВСУ доказали, что их боевые профессионализм и опыт – вне дискуссий. Любая национальная или региональная политсила, которая хоть звуком намекнет на объятья с РФ, шансы потеряет мгновенно и на корню. Далеко не все политики, у которых был высокий рейтинг до 24 февраля 2022 года, сохранили его. Возник огромный запрос на новые лица. Роль соцсетей, телеграмма и ютуб-каналов выросла на порядки. Стали отчетливо видны результаты деолигархизации. Появился запрос на военных в политической жизни.

И это далеко не все штрихи к тому, что ярко проявилось в Украине за последние 1 год и 3 месяца войны. А еще примечательно, что достаточно уверенно, как считают в США, каленым железом с тела Украины выжигается бандитизм. Парадоксально для воюющей страны, но в Украине происходит именно так. Не быстро, но ощутимо.

Есть изменения, которые не очень видны большинству простых американцев. Они более понятны тем, кто знает «стиль жизни» в постсоветских странах. В виду того, что Украина стала воюющей страной, происходит отвержение старого постсоветского «стиля поведения» отдельных «персон». Так же было в Грузии при Саакашвили, когда эта страна в итоге избавилась от «воров в законе». Такие люди в итоге переехали в другие страны – Грецию и так далее. Они уехали из Грузии, поскольку наталкивались на жесткие ультиматумы везде и во всем. В Украине так же произошло с олигархами.

Существовало, в принципе, две прослойки, которые были распространены на всем постсоветском пространстве: «воры в законе», которые жили по понятиям, и такие себе «бандиты-спортсмены», пытающиеся из себя корчить важных «рулевых». Это длилось довольно долго. Но, сегодня выглядит так, что в Украине имеет место не только деолигархизация, а и дебандитизм.

Организованный криминальный мир отталкивается украинским обществом, а на первое место по влиянию выходят военные структуры. Сила в Украине уже в руках военных и правительства, а не олигархов и бандитов. Остатки последних, конечно же, есть. Такое явление не исчезает одномоментно и окончательно. Но, эта война создает военную страну и убирает с арены вышеупомянутых «решал».

Люди, которые не участвуют в защите своей страны в любом виде, а сидят укутанные пледами в кафе в специфических компаниях, пьют водку, ведут себя по-бандитски с другими людьми – это уже не воспринимается украинским обществом. Украина сегодня – это уже не их мир, как полагают в США. Да, они все еще могут на кого-то влиять, кого-то подкупать на каком-то уровне, как-то себе показывать. Но, они уже – анахронизм. Они теперь не воспринимаются как раньше. Это – остатки прошлого, которому уже не место. Они должны будут или себя как-то переизобрести (во что слабо верится), или же покинуть Украину.

Нынешняя война привела к очень многим смертям. В то же время, она поменяла менталитет украинцев. Поэтому, авторитетность всех этих бандитов уже не уважаема, она ушла из-за военной обстановки, в первую очередь.

Даже когда эта война закончится, то Украина, так у нас считают, будет жить по примеру Израиля, где станет поощряться военная составляющая. Такое мнение у большинства людей на Западе и, в частности, в США. Конечно же, возможно, что многие военные перейдут в бизнес, займутся еще какой-то деятельностью. Но, военный элемент в Украине всегда будет на высоком уровне. Как бы Украина не перестраивалась после войны, наше мнение такое, что она уже всегда будет военной державой. Война поменяла ценности людей.

Это же относится и к политикам. Некоторые из них или на таланте, или по везению как-то себя сумели переизобрести. Но, при сегодняшнем настроении украинцев, всем этим «бойцам» из «батальона Монако» будет очень тяжело возвращаться в переизобретенную Украину. Да, некоторые что-то или кого-то будут стараться купить, на что-то или на кого-то будут стараться влиять. Но, вернуться в Украину смогут только те, кто себя грамотно подаст и не будет иметь разного рода шлейфов, в частности, пророссийского или российского. Таких людей, думаю, будет очень небольшое количество.

Людям, которые в прошлом «рулили», но уехали во время войны (даже если им было и за 60 лет) из Украины, которую они обкрадывали, обирали, отжимали у кого-то бизнеса, думаю, будет очень нелегко войти обратно. Это им будет дороже, тяжелее и, чувствую, что они столкнутся с большими сложностями независимо от того, кто станет следующим президентом или как будет выглядеть следующая власть в Украине.

У украинцев менталитет сейчас другой. Украина до войны, во время войны и после войны – это когда полностью меняются ценности, взгляды, подходы. Поэтому, считаю, что на примере Украины произойдет очень интересный и важный социальный эксперимент. Как это было в США с COVID-19, когда американцы стали намного чаще мыть руки, в плохом состоянии уже не шли на работу, а сразу шли лечиться, внимательнее стали относиться к здоровью во всех смыслах. Период пост-COVID-19 – это уже другая реальность для США. Война для Украины и период после нее – тоже абсолютно другая реальность для Украины.

Поэтому, я думаю, что бандитский мир в Украине уверенно уходит в небытие. Он останется в каком-то незначительном виде, ибо он в мире есть везде. Но, в Украине он уже не будет никогда авторитетным. Разного рода бандиты будут украинцами откровенно презираться и восприниматься полнейшими ничтожествами.

Специально для «НБН» ЮРИЙ ВАНЕТИК, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)