По словам командующего Оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского, за четыре месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции потери РФ превысили 47 тыс., также уничтожены сотни единиц боевой техники врага.

По оценкам, приводимым разведкой британского Минобороны, за время кампании по захвату Авдеевки РФ потеряла по меньшей мере 400 танков, боевых машин пехоты и другой техники, а также, вероятно, тысячи человек личного состава.

Тарнавский отметил, что украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв окупантов, который РФ планировала использовать на других участках фронта для наступательных действий.

Стоит отметить, что на Авдеевском направлении против сил обороны воевали воинские части и соединения 1-го армейского корпуса, 2-й и 8-й армий и 41-го армейского корпуса вооруженных сил РФ.

Но я хотел бы сосредоточиться на том, что привело к временной потере Авдеевки.

Первое, на что стоит обратить внимание – это соотношение сил и средств, оно было в разы не в пользу Украины. Это очевидно. Но эти потери могли быть значительно больше, и Авдеевка осталась бы под нашим контролем, если бы Силы обороны не испытывали колоссальной нехватки снарядов и армейских систем ПВО (малого и среднего радиуса действия). Это не позволило осуществить более эффективную оборону.

Российские наземные атаки привели в результате к взятию города, в том числе благодаря тому, что проходили при массированной поддержке ствольной артиллерии и военной авиации (последняя активно использовала КАБ – корректируемые авиационные бомбы). Лишь в последний момент мы начали рапортовать о сбитых самолетах противника. А так – в воздухе у врага было тотальное преимущество.

И здесь вопрос к нашим зарубежным партнерам, которые, к сожалению, передают нам гораздо меньше и позже снаряды, ракеты, гаубицы и РСЗО. Не говоря уже о самолетах, которые нам требовались еще вчера. Кстати, президент США Джо Байден сам признал, что задержка с оказанием помощи от его страны (из-за блокирования соответствующего законопроекта конгрессменами) повлекла за собой оккупацию Авдеевки россиянами.

К сожалению, не были сделаны выводы из аналогичных боевых действий в районе Соледара и Бахмута. Украинской стороной основной упор делался на содержание крупного промышленного предприятия – Авдеевского коксохимического завода. Но оккупанты учли опыт Мариуполя (штурм «Азовстали» и завода им. Ильича). И, как и в Бахмуте, когда с флангов обошли завод по переработке цветных металлов, в Авдеевке именно фланговыми ударами достигли своих целей, не ввязываясь в лобовой штурм АКХЗ.

Удар был в направлении населенного пункта Бердичи, с выходом на Ласточкино. А второй – на Индустриальный проспект. Этими маневрами противник фактически отрезал локации ВСУ. В сущности, произошло повторение бахмутского сценария. Наши главные узлы обороны оказались фактически заблокированными. И их пришлось оставлять, чтобы не повторить опыт «Азовстали». Чего не хотели ни наши военные, ни украинское общество.

Несмотря на то, что Авдеевский коксохим еще можно было держать, перерезание транспортных артерий неизбежно превратило бы его в Азовсталь-2. Следовательно, решение об отводе сил и средств из Авдеевки, чтобы не попасть в оперативное окружение, было совершенно верным. Даже запоздалым.

Авдеевка. Фото — Instagram/libkos

К сожалению, был провал Главного управления разведки Минобороны Украины.

Тактический маневр врага заключался в том, что российское подразделение спецназначения использовало дренажную трубу протяженностью примерно до 2 км, чтобы зайти в оперативный тыл украинской группировки и создать угрозу как фланговых ударов, так и оперативного окружения отдельных подразделений ВСУ.

Примечательно, что подготовительные инженерные работы противником велись не один месяц, а это и сварочные и буровые работы, а также обустройство тайников БК и снаряжение. Затем был прорыв в районе «Царской охоты», с последующим ударом во фланг украинской группировки, сосредоточенной на «Зените». Это мощный укрепленный пункт, который мы построили с 2014 года. Там серьезные бетонные укрепления. И эту позицию можно было держать достаточно долго. Но поскольку «проспали» вражеский маневр с использованием трубы, пришлось покидать «Зенит».

Удивительно, что наша разведка не учла такой сценарий. Тем более что оккупанты не впервые используют дренажные системы для проникновения в тыл ВСУ. Такой эпизод был во время боев за Донецкий аэропорт. Но тогда наши киборги сумели заблокировать эту возможность.

В итоге есть то, что, воспользовавшись этим маневром, враг вышел в тыл украинской группировки, закрепился в городской застройке. Украинские защитники вынуждены были аккумулировать свои оперативные резервы, чтобы локализовать прорыв окупантов.

15 февраля Третья отдельная штурмовая бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки, а также сообщила, что на Авдеевском направлении двум бригадам врага нанесено критическое поражение, однако украинским защитникам приходится «воевать на 360 градусов», а россияне перебрасывают в Авдеевку новые силы.

Авдеевка. Фото — Instagram/libkos

Считаю, что об этом нужно говорить. Если не анализировать провалы, в дальнейшем они могут повториться.

Кроме того, в случае с Авдеевкой, как и в случае с Бахмутом, долгое время политическая логика превалировала военную. Город тоже начали пиарить как крепость, вроде крепость-Бахмут. И наши западные партнеры, и Генштаб во время боев за Авдеевку, как и в случае с Бахмутом, настаивали на необходимости вывода войск. С военной точки зрения оставление Авдеевки – не критично. Гораздо страшнее было бы потерять там множество наших военных, вооружений, техники.

Главком Залужный примерно за месяц до снятия с должности заявлял, что наступит период, когда нам придется отводить войска из Авдеевки. Уже в начале этого года было ясно, что удерживать город крайне тяжело, очень уязвим.

Политическое руководство тогда не прислушалось. Хорошо, что в результате решения о выходе из Авдеевки все же было принято. Хоть и с опозданием. О чем говорит введение в город 3-й штурмовой бригады, которой пришлось прикрывать уход остальных защитников.

Крайне важно, чтобы за четыре месяца активных боев за Авдеевку ответственные лица смогли подготовить новую линию обороны (2 и 3 рубежа), куда отойдут наши военнослужащие. Чтобы не удалось, как в Бахмуте, когда уходить пришлось буквально в чистое поле. 13 февраля в Донецкой области побывал премьер Шмыгаль. После чего сообщил, что фортификационно инженерные сооружения там готовы. Надеюсь, что это не просто слова.

Можем говорить и об изменении тактики российских окупантов в районе Авдеевки. Если раньше это были массированные наступления, то есть бронеколоны под прикрытием в одну батальонно-тактическую группу, то теперь это тактика ППК «Вагнер», которую они задействовали во время штурмов в Соледаре и Бахмуте, — действие малыми мобильными группами от 8 до 15 человек. Это множество мобильных групп, которые за счет сокращения линии фронта создают огневое преимущество на определенном участке фронта и пытаются прорвать оборону ВСУ.

Сейчас издание Foreign Policy со ссылкой на оценки «более десяти европейских военных чиновников и экспертов» пишет, что ситуация на поле боя серьезная, но не настолько, что Украине грозит крах или серьезные неудачи на фронте.

Д. Снегирев