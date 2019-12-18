Зеленский хочет внести важную поправку в законопроект о рынке земли

Об этом президент рассказал во время встречи с фермерами в Киевской области.

Президент отметил, что внесет в аграрный комитет парламента предложение, уменьшить максимальную норму концентрации земли с 200 000 га до 10 000 га.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Экономическая правда«.

«Мы вначале предлагали 200 тысяч, это очень много. К комитету дошла цифра в 20 тысяч га, это тоже много?», — спросил президент.

Тогда уполномоченный президента по вопросам земли Роман Лещенко сказал, что от 1 до 10 000 га в сельском хозяйстве формируется 3/4 ВВП Украины. После этого Зеленский поддержал предложение Лещенко:

«Говорите, до 10 тысяч норма? Ну давайте от 1000 до 10 000 рассмотрим на комитете. Уменьшим цифру. Было 50 тысяч, было 20 тысяч, можем уменьшить ещё».

Напомним, ранее мы писали, что на этой неделе нардепы не будут рассматривать законопроект о рынке земли.