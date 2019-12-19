Путин пообещал, что транзит газа через территорию Украины не остановят

Экономика
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Он уверен, что Украина и Россия смогут договориться по этому вопросу.

С таким заявлением Путин выступил на сегодняшней пресс-конференции, передает «НБН«.

Хозяин Кремля уверен, что транзит газа через украинскую территорию удастся сохранить:

«Мне кажется, мы договоримся… Мы уже на пути к согласию. Мы хотим, чтобы Украина была довольна.

Мы хотим, чтобы транзит газа через Украину сохранился. Вопрос только в объемах и сроках, которые войдут в новый контракт. Транзит газа через Украину — это очень удобный маршрут, мы хотим его сохранить».

Российски президент также отметил, что он не собирается заниматься газовым шантажом. Он также признал, что РФ должна Украине 3 млрд долларов по решению Лондонского суда:

«Мы будем искать выход из этой проблемы. Всем сторонам нужно хорошее решение».

Напомним, ранее мы писали, что «Нафтогаз» не верит в подписание нового транзитного контракта.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Похожие материалы

СМИ узнали, кто возглавит Таможенную и Налоговую службы

Елена Азамаева

Доходы Украины от транзита газа за год превысили затраты на его импорт

Елена Азамаева

Эксперт о скандальной встрече президентов: Токсичность Порошенко использовали против Трампа

Игорь Кнышевский

Добавить комментарий