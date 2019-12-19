Путин пообещал, что транзит газа через территорию Украины не остановят

Он уверен, что Украина и Россия смогут договориться по этому вопросу.

С таким заявлением Путин выступил на сегодняшней пресс-конференции, передает «НБН«.

Хозяин Кремля уверен, что транзит газа через украинскую территорию удастся сохранить:

«Мне кажется, мы договоримся… Мы уже на пути к согласию. Мы хотим, чтобы Украина была довольна.

Мы хотим, чтобы транзит газа через Украину сохранился. Вопрос только в объемах и сроках, которые войдут в новый контракт. Транзит газа через Украину — это очень удобный маршрут, мы хотим его сохранить».