Украина и Россия подпишут новый контракт на транзит газа — Оржель

Контракт будет подписан до 1 января 2020 года.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель провел пресс-конференцию, где сообщил, что Украина и Россия договорились о подписании нового контракта на транзит газа через украинскую ГТС. Контракт подпишут до конца 2019 года, и он будет действовать 5 лет.

Об этом передает «НБН«.

Министр также рассказал, что Россия выплатит Украине долг размером 3 млрд длр, который был присужден Стокгольмским арбитражем:

«Долг будет выплачен до конца 2019 года. Украина, в лице НАК «Нафтогаз», получит почти 3 млрд долларов».

Что касается нового транзитного контракта, то его условия такие:

«Контракт предусмотрен на 5 лет, с возможностью продления его на следующие 10 лет. Гарантированный минимум объема транзита газа, в 2020 году составит 65 млрд кубометров. В последующие 4 года — как минимум 40 млрд кубометров».

При этом министр добавил, что из-за уменьшения транзита газа тариф на транспортировку будет расти:

«Мы понимаем, что тариф на транзит газа будет расти. Определенно, будет повышение тарифа на транспортировку».

Напомним, ранее мы писали, что Гончарук рассказал, когда уменьшится цена на газ.