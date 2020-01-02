С Нового года в Украине начали действовать новые цены на газ: Сколько будут платить украинцы?

Цена останется неизменной до мая 2020 года.

С 1 января 2020 года в Украине начала действовать новая цена на голубое топливо, передает «НБН«.

Так, теперь цена будет фиксированной и неизменной до 1 мая 2020 года, то есть, до окончания отопительного сезона. В это период цена на газ будет ровна 5500 грн за тыс. кубометров газа.

Стоит отметить, что данная цена не учитывает НДС и трат на доставку газа в регионы, поэтому окончательная цена для потребителей будет выше.

Добавим, что пользователям был предоставлен выбор: платить по фиксированной цене или по рыночной цене, которая будет меняться каждый месяц. Те, кто выбрал второй вариант должны были сообщить об этом в свою региональную газовую компанию до 30 декабря 2019 года.

Напомним, ранее мы писали, что с 2020 года украинцы будут получать две платежки за газ.