Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», по мнению председателя «Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики» Станислава Игнатьева, в краткосрочной перспективе стоимость автотоплива на отечественных АЗС останется в привычном диапазоне, и не будет увеличиваться, так как надлежащей отрасли Украины удалось частично возобновить собственное производство ресурса.

Исходя из слов Игнатьев, помимо вышеописанной фактора, стабилизации цен на бензины и ДТ поспособствует налаживание логистической цепочки поставок автотоплива из сопредельных стран. В частности, в Украину станут активнее завозить недорогие виды горючего, содержащие «биоспирт».

Председатель «Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики» подчеркнул — сейчас нет никаких предпосылок, позволяющих спрогнозировать существенные изменения стоимости бензина, как отечественного производства, так и импортного.

Отметим, что с 1 мая все автозаправочные станции нашей страны начали добавлять в бензины так называемый «биоспирт» или попросту — биоэтанол.

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