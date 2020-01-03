Тарифы на тепло: Жители каких городов получат платежки со сниженной на треть ценой?

В ряде украинских городов пересмотрели тариф на отопление.

И уже в этом месяце в платежках люди должны увидеть суммы, которые будут на 30% меньше, чем ожидалось.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «24 канал«.

Таким образом в некоторых городах прислушались к инициативе Кабинета министров, где рассказали, как можно уменьшить тариф на отопление. Так, платежками со сниженными ценами получат жители таких городов:

Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов, Львов и Киев.

Стоит отметить, что это лишь малая часть от всех городов Украины. В большинстве городов, на данный момент, тарифы остались прежними.

Добавим, что инициатива Кабмина по снижению тарифов не обязательна для всех: министры лишь подсказали, как уменьшить тарифы, а решения о снижении принимают в каждом городе отдельно.

Напомним, ранее мы писали, что тарифы на отопление уже начали пересматривать.