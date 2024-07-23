Городской глава в интервью изданию «РБК-Украина» высказался о тепло- и энергообеспечении харьковчан зимой, учитывая серьезные разрушения соответствующей инфраструктуры из-за атак российских оккупантов, информирует «НБН».

По словам чиновника, захватчики уничтожили все ТЭЦ и трансформаторную подстанцию, которые были в областном центре и от которых он был запитан. По этой причине у города нет ни одного киловатта собственной генерации.

Терехов сообщил, что для решения соответствующей проблемы в Харькове работают над децентрализацией энерго-, водо- и теплоснабжения. Чтобы горожане прежде всего получали воду, будут установлены маломощные когенерационные установки и газогенераторы.

Мэр добавил, что помимо этого по всему областному центру также установят блочно-модульные котельные. Благодаря БМК в холодное время года в домах харьковчан будет отопление.

Глава города отметил, что руководство Харькова отработало шаги на случай блэкаута и делает все возможное, чтобы зимой в областном центре было теплоснабжение.

Как сообщалось, глава МИД Дмитрий Кулеба назвал пять шагов для улучшения ситуации в энергосистеме Украины.