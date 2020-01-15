Чиновники больше не будут получать заоблачные зарплаты: В Кабмине приняли неожиданное решение

Такой информацией поделился нардеп Алексей Гончаренко.

Гончаренко сообщил, что на сегодняшнем закрытом заседании правительства, было принято решение, которое не позволит выплачивать министрам заоблачные зарплаты.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал Гончаренко.

По его словам, Кабинет министров решил внедрить некую сетку по зарплатам министров. Нововведение будет выглядеть так:

будет установлен новый минимальный размер должностного оклада в размере двух прожиточных минимумов

размер должностного оклада будет установлен в гривнах, а не коэффициентах, как было в прошлом году

к примеру, руководитель Госорагна (Офис президента, СНБО) будет иметь должностной оклад на уровне 37 800 грн, а в министерствах и центральных органах исполнительной власти оклад составит 33 600 грн.

Коснутся изменения и премий, которые министры так любят себе назначать. Теперь их будут назначать первому вице-премьеру, вице-премьер-министрам, министрам и их первых заместителям, с такими условиями:

1.Надбавка за эффективность устанавливается каждый месяц выше указанным лицам в размере до 200% должностного оклада.

2. Премии для замминистров (кроме первых заместителей) будут рассчитываться в соответствии с их личным вложением в результат общей работы. Размер премии не выше 200% должностного оклада.

Напомним, ранее Гончарук рассказал, почему министры получили высокие зарплаты в декабре.