Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале народного депутата от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко, накануне Кабмином утверждена реализация плана, касающегося предоставления «Зимней поддержки» и «Нацкешбэка».

По словам Гончаренко, на «Зимнюю поддержку» выделено 5 млрд гривен, которые перенаправят из госпрограммы, финансирующей «Нацкешбэк». В частности, население сможет получить «тысячу Зеленского» в соответствии с двумя вариантами: в электронном формате или через «Укрпочту» (только граждане, остающиеся на территории активных боевых действий, то есть правительство проигнорировало тех, у кого нет смартфона/регистрации в «Дії»).

Также, в Кабмине уточнили — «Нацкешбэк» за декабрь этого года поступит не ранее февраля 2025 года, и лишь «если на это будут выделены средства», то есть в обратной ситуации обещанных денег ждать не следует.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минцифры подсказывали, как проверить товар на участие в «Нацкэшбэке».