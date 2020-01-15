В Кабмине рассказали, какие дороги отремонтируют в 2020 году и сколько денег на это понадобится

Решение было принято на заседании правительства.

На нем чиновники определили, какие дороги будут отремонтированы или построены в 2020 году, сообщает «НБН«.

В первую очередь правительство планирует отремонтировать те дороги, которые начали ремонтировать ещё в 2019 году. В частности:

М-12 соединением Стрый-Тернополь-Кропивнцкий-Знамянка (через Винницу)

Н-32 соединением Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка

Н-26 Чугуев-Милове (через Старобильск)

Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье

Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев

Н-11 Днепр-Николаев (через Кривой Рог)

Н-03 Житомир-Черновцы

будет построен южный обход города Днепр

В общем, Кабмин планирует отремонтировать 1345 км украинских дорог государственного значения и 3711 метров мостов. Также, правительство проведет ремонты дорог местного предназначения.

Для воплощения всех планов потребуется 31 млрд 528 млн 105 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы писали, что с 1 марта 2020 года начнут ремонтировать украинские дороги.