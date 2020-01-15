В Кабмине рассказали, какие дороги отремонтируют в 2020 году и сколько денег на это понадобится

Экономика
Христина Качоровська0
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Решение было принято на заседании правительства.

На нем чиновники определили, какие дороги будут отремонтированы или построены в 2020 году, сообщает «НБН«.

В первую очередь правительство планирует отремонтировать те дороги, которые начали ремонтировать ещё в 2019 году. В частности:

  • М-12 соединением Стрый-Тернополь-Кропивнцкий-Знамянка (через Винницу)
  • Н-32 соединением Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка
  • Н-26 Чугуев-Милове (через Старобильск)
  • Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье
  • Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев
  • Н-11 Днепр-Николаев (через Кривой Рог)
  • Н-03 Житомир-Черновцы
  • будет построен южный обход города Днепр
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В общем, Кабмин планирует отремонтировать 1345 км украинских дорог государственного значения и 3711 метров мостов. Также, правительство проведет ремонты дорог местного предназначения.

Для воплощения всех планов потребуется 31 млрд 528 млн 105 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы писали, что с 1 марта 2020 года начнут ремонтировать украинские дороги.


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