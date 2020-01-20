Жителям 124 городов Украины снизили тариф на отопление
Цена уменьшилась приблизительно на 30%.
Таким достижением у себя в соцсети похвастался премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает «НБН«.
«К инициативе Кабмина присоединились 16 областных центров Украины, среди которых: Винница, Луцк, Днепр, Харьков, Тернополь, Ровно, Одесса, Львов, Кропивницкий, Запорожье, Житомир, Киев, Чернигов, Хмельницкий, Ивано-Франковск».
В общем, цены снизили в 124 украинских городах, отметил глава Кабмина.
Сказано — зроблено! Платіжки на тепло та гарячу воду знижено до 30%.У 124 містах України здійснили перерахунок 131…
Gepostet von Олексій Гончарук — Прем'єр-міністр України am Montag, 20. Januar 2020
Он также отметил, что для собственников 1-комнатных квартир цена снизилась от 80 до 292 грн, для собственников 2-комнатных квартир — от 110 до 435 грн, а для владельцев 3-комнатных квартир от 140 до 563 грн.
А жители Тернополя и вовсе получили перерасчет сразу за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь:
«Это произошло благодаря тому, что снизилась цена на газ. А мы предоставили местным властям инструкцию, как понизить цену в платежках».
Напомним, ранее мы писали, что тарифы на отопление начали пересматривать.