Жителям 124 городов Украины снизили тариф на отопление

Цена уменьшилась приблизительно на 30%.

Таким достижением у себя в соцсети похвастался премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает «НБН«.

«К инициативе Кабмина присоединились 16 областных центров Украины, среди которых: Винница, Луцк, Днепр, Харьков, Тернополь, Ровно, Одесса, Львов, Кропивницкий, Запорожье, Житомир, Киев, Чернигов, Хмельницкий, Ивано-Франковск».

В общем, цены снизили в 124 украинских городах, отметил глава Кабмина.

Сказано — зроблено! Платіжки на тепло та гарячу воду знижено до 30%.У 124 містах України здійснили перерахунок 131… Gepostet von Олексій Гончарук — Прем'єр-міністр України am Montag, 20. Januar 2020

Он также отметил, что для собственников 1-комнатных квартир цена снизилась от 80 до 292 грн, для собственников 2-комнатных квартир — от 110 до 435 грн, а для владельцев 3-комнатных квартир от 140 до 563 грн.

А жители Тернополя и вовсе получили перерасчет сразу за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь:

«Это произошло благодаря тому, что снизилась цена на газ. А мы предоставили местным властям инструкцию, как понизить цену в платежках».

Напомним, ранее мы писали, что тарифы на отопление начали пересматривать.