В правительстве разработали новую формулу для расчета цены на газ: изменилось всё

Соответствующий указ появился на сайте Кабмина.

Там сообщается, что правительство приняло решение изменить Положение о возложении спецобязанностей на субъектов рынка природного газа.

Об этом сообщает «НБН«.

Проще говоря, министры разработали новую специальную формулу, по которой компания НАК «Нафтогаз» должна рассчитывать стоимость газа для населения.

Отмечается, что цена на голубое топливо не может быть выше уровня, который соответствует среднеарифметическому значению цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа в соответствии с информационной биржей Powernext/EEX; разнице между ценой на хабе ТТF и границе Украины; тарифу на услуги транспортировки газа для точки входа в Украину на объединении с Польшей/Словакией/Венгрией.

Расчет по выше указанной формуле начался с 1 января 2020 года.

С этого времени цена на газ не может быть выше, чем цена рассчитана по новой формуле, за исключение наценки от «Нафтогаза», которая будет составлять 1,9% от указанной цены.

Напомним, ранее мы писали, что цена за доставку газа значительно вырастет.