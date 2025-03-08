Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу экс-председателя правления НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева, подобными атаками на объекты указанной инфраструктуры, государство-террорист стремится возобновить транзит «голубого топлива» в Евросоюз в обход Украины.

Исходя из слов Коболева, месяц назад, в феврале, ожидался так называемый «газовый блэкаут», и были сделаны важные шаги для избежания кризиса, чему помогли импортирование «голубого топлива» из Европы, а также приход теплых погодных условий, позволяющих безболезненно пройти худший период.

Однако, РФ продолжает обстреливать газодобывающие мощности Украины, концентрируя удары на наиболее уязвимом месте этой системы, которым является наземная инфраструктура, предназначенная для подготовки «голубого топлива» [к закачке и транспортировке за пределы/внутри страны].

В частности, эксперт полагает — интенсификация обстрелов необходима Москве для поднятия тематики «российского газа», и внесения вопроса в повестку дня мирных переговоров, к которым Киев склоняет действующая администрация США.

Таким образом, Украине следует подготовиться к различным сценариям, и разработать надлежащие стратегии, которые смогут защитить отечественные интересы, и не допустить, в том числе, запуска «Северных потоков» и притока финансирования в РФ.

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