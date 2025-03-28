Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные на официальной странице национальной государственной компании «Нафтогаз», в результате восьмого массированного российского обстрела (учитывается период с начала 2025 года), сотрудники не пострадали, однако поврежден ряд газодобывающих мощностей.

Исходя из слов главы Группы «Нафтогаз» Романа Чумака, сегодняшний обстрел является не традиционной атакой на отечественную инфраструктуру, а попыткой государства-террориста, направленной на подрыв энергетической стабильности нашей страны.

Также, бригады специалистов «Нафтогаза» уже приступили к ликвидации последствий и оцениванию масштабов повреждений: ремонтно-восстановительные мероприятия начались в оперативном, фактически немедленном порядке, чтобы гарантировать украинцам бесперебойное снабжение «голубым топливом».

Таким образом, команда «Нафтогаза» и все энергетики снова доказали — украинская энергосистема способна выстоять вопреки любым вызовам со стороны путинского режима.

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