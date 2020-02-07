Денег нет, потому что теплая зима — Гончарук не смог внятно ответить, почему в Госбюджете не хватает средств

Экономика
Христина Качоровська0
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Ещё одна причина нехватки денег — укрепление гривны.

Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото unian.ua

Премьер-министр Украины, во время часа вопросом к правительству, не смог дать внятный ответ, почему в Госбюджете Украины так мало средств.

Об этом пишет «НБН«.

Данный вопрос премьеру задал нардеп от «ЕС» Алексей Гончаренко:

«Январь месяц мы закончили с дырой в бюджете в 14 млрд гривен. Почему так случилось?».

В ответ Гончарук заявил, что да, Госбюджет Украины действительно не соответствует плану, который был разработан. Но виноваты во всем теплая погода и укрепление гривны:

«В первую очередь всё из-за того, что мы рассчитывали, что курс доллара будет 27 гривен. Такую цифру мы и записали в проект Госбюджета. Но сейчас курс 24 гривны и поэтому мы не добрали средств. Это объективная причина.

Второе — в Украине выдалась тёплая зима, энергетика меньше работает, экспорт газа уменьшился… А значит снижаются доходы в этой сфере. И подобных факторов ещё около пяти».

Премьер добавил, что готов собрать глав фракций на совещание с руководителями налоговой и таможни, с министром финансов, где они расскажут о проблемах с Госбюджетом подробнее.

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Напомним, ранее мы писали, что из-за укрепления гривны Госбюджет недополучил более 51 млрд гривен.


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