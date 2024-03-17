О том, что предусматривается проектами законов, зарегистрированных для рассмотрения в Верховной Раде Украины, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Новини.LIVE».

В частности, если налогоплательщик отличается высоким уровнем добровольного соблюдения норм налогового законодательства, то сможет рассчитывать на:

введение личного моратория на документальные проверки;

урезание времени камеральной/документальной инспекций с целью бюджетного возмещения до 5-ти календарных дней;

проведение индивидуальных налоговых консультаций на протяжении 5-ти календарных дней;

закрепление соответствующего персонального менеджера, с которым налогоплательщик сможет взаимодействовать в дистанционном порядке;

получение ответа на запрос сведений касательно имеющейся у фискального органа специфической информации (о налоговых рисках и их устранении) в течение 5-ти дней.

Ранее мы писали о том, что в Раде анонсировали налоговые проверки «активных» Telegram-каналов.