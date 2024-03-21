О том, какой громадный объем средств, недополученных из-за неадекватных действий протестующих в соседней стране, указан в «Таможенном дайджесте за февраль-март 2024-го года», пишет «НБН», ссылаясь на материал опубликованный в Telegram-канале первого зампреда парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Ярослава Железняка.

По словам Железняка, основываясь на расчетных показателях недопоступлений таможенных платежей из-за блокады КПП у границ Украины польскими фермерами, в частности, перекрытия автомобильных путей пересечения границы бастующими гражданами соседнего государства, украинский госбюджет не получит 7,7 млрд гривен.

Первый зампред налогового комитета ВРУ сделал выводы из указанной ситуации:

Блокирование границы негативно влияет не только на деловую активность бизнеса, но и сужает возможности финансирования обороны Украины.

Фото — t.me/yzheleznyak

Ранее мы писали о том, какой КПП у границы Украины, вчера, 20-го марта, поляки перекрывали даже для въезда/выезда пассажирских автобусов.