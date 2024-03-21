О том, что один из этапов индексации базовой зарплаты выпадает на период с апреля по май текущего года, и усредненные суммы поднятия составят менее 1 000 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «О Государственном бюджете Украины на 2024-й год», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, со следующего месяца в Украине осуществят процесс перерасчета показателей минимальной зарплаты, так называемой «минималки»: если с января подобный доход подрос лишь на 400 гривен (до 7 100 гривен), то уже с 1-го апреля, такая динамика «скакнет» на 900 гривен (до 8 000 гривен).

Таким образом, в почасовом эквиваленте, рост «минималки» с 1-го апреля составит — с 42,6 гривны до 48 гривен.

Впрочем, следует не слишком надеяться на это «увеличение доходов» — после выплаты налогов, украинцы станут получать «на руки» только 6 440 гривен.

Ранее мы писали о том, что эксперты рассказывали, в каких сферах деятельности специалистам стабильно повышают зарплаты.