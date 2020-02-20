От 20 до 200 тысяч долларов: нардеп Поляков рассказал, как в Раде покупают голоса за рынок земли

Бывший депутат от «Слуги народа» а ныне внефракционный Антон Поляков поведал, что народным депутатам предлагают космические суммы, лишь бы те поддержали законопроект о продаже украинской земли.

В эфире телеканала «ObozTV» он рассказал, что народным депутатам предлагают от 20 000 до 200 000 тысяч долларов, лишь бы те проголосовали за рынок земли.

Об этом передает «НБН«.

«Сейчас в кулуарах идут переговоры, сколько кому заплатить и какой будет откат. Естественно, что есть такие «слуги», которые подобные суммы никогда в глаза даже не видели… А есть депутаты, которые в Раду приезжают на дорогущих автомобилях. Для них 20 тысяч долларов это ни что».

Поэтому, предполагает Поляков, если с помощью взяток всех удастся подкупить, то вполне реально, что во втором чтении скандальный законопроект будет принят:

«Я пересмотрел голосование «слуг» за землю в начале и на прошлой неделе. Мажоритарники, которые сперва выступали категорически против, сейчас с улыбкой рассказывают, что всё классно. Я понял, что они кардинально поменяли свое решение».

Напомним, что ранее уже появлялась информация о том, что депутатам предлагают деньги за поддержку законопроекта о рынке земли.