Чтобы заработать на квартиру, надо торговать наркотиками — Гончарук

Экономика
Христина Качоровська0
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Таким довольно странным высказыванием украинский премьер-министр отличился в эфире одного из телеканалов.

Киселёв и Гочнарук
Киселёв и Гочнарук. Фото — скриншот с эфира

На телеканале «Украина 24» глава Кабинета министров Алексей Гончарук поделился, как можно заработать на собственную квартиру. Если следовать совету премьера, то заработать можно… Но уж точно не квартиру.

Об этом передает «НБН«.

«Рынок ипотеки недоступен для украинцев. Он очень высокий… Я не знаю, чтобы расплатиться надо торговать наркотиками, оружием. Иначе расплатиться с ипотекой очень трудно».

Напомним, ранее Гончарук заявил, что правительству удалось уменьшить объем теневой экономики.


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