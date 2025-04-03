Ходжес в интервью «24 каналу» рассказал, что украинская крылатая ракета «Длинный Нептун» позволит Силам обороны наносить удары по стратегическим целям – нефтегазовой инфраструктуре, больших штаб-квартирах, логистических объектах и т.д.

По его словам, оружие отечественного производства призвано помочь ВСУ вернуть инициативу и подорвать преимущество российских захватчиков, информирует издание «НБН».

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина превзойти РФ в количестве изготовления конкретной военной техники, Ходжес напомнил, что Украина была «сердцем» оборонной промышленности СССР.

Отставной генерал отметил, что Украина может достичь этого, учитывая, что ее технологическая экспертиза лучше, чем в большей части государства-террориста. Кроме того, РФ много видов оружия, техники и боеприпасов получает из КНДР, Китая и Ирана.

Если Запад сможет ограничить способность Москвы покупать или импортировать эти ресурсы из дружественных к ней стран, это поможет Украине превзойти Россию.

Как сообщалось, аналитик Forbes объяснил, почему украинские силы в Белгородской области не могут защититься от КАБов.