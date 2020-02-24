В «ДНР» началось экономическое бедствие: жители ОРДЛО о реальных фактах по зарплатам в «республике»

Люди, которые живут на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей сообщили о том, как обстоят дела с их зарплатами. Как оказалось, в Донецкой области многим людям либо вообще не выплачивают деньги, либо же дают 20-30% от реальной зарплаты за тяжкий труд.

Об этой информации сообщила пресс-служба World News, передает издание «НБН».

Отмечается, что работники ЯКХЗ в самом начале февраля только небольшой «кусок» зарплаты. Известно, что начислили только 28% ее (в пределах 2-3 тысяч рублей).

«Однако не все получили даже такую зарплату. А все потому, что в банкоматах были только банкноты по 5000 рублей. Людям же начислили около 2-3 тысяч. В итоге даже снять деньги не получается», — сказал один из местных жителей по имени Сергей.

На этом фоне жители ОРДЛО сообщили, что уже 11 февраля они получили 10% от зарплаты за декабрь. Мужчины продемонстрировали общественности, как выглядят эти мизерные зарплаты на самом деле:

«Учитывая нынешние цены – это даже деньгами назвать нельзя. Разве что в магазин раз сходить можно. Да и то не хватит, чтобы купить нормальную еду, а это еще учитывайте, что мы тратим деньги на проезд и тормозки. А руководство «ДНР» ведь не афиширует своих зарплат на этом фоне», — подытожил Сергей.

Напомним, Зеленский сделал заявление насчет объединения Украины и России: предложения Путина были оценены украинским лидером.