В феврале Госбюджет недополучил почти 5% прибыли

Как отметили в Министерстве финансов, всё из-за того, что действующий проект бюджета не отвечает реальным показателям.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Минфин Украины.

Так, согласно обнародованному отчету, за февраль 2020 года Государственный бюджет Украины недополучил 4,7% прибыли. Как отметили в министерстве, причина недополучения такая же, как и в феврале — неправильно составленный проект Госбюджета.

«Укрепление гривны, низкие объемы импорта, низкие цены на газ, медленный рост средней зарплаты… Эти показатели были неправильно рассчитаны при составлении Госбюджета на 2020 год. Эти факторы влияют на то, что мы недополучаем финансы».

Но, как отметили в Минфине, покрыть недополученные деньги удалось перекрыть перевыполнением сборов налогов.

Также, всего на 78,3% выполнили план доходов на украинской таможне: всё из-за того же укрепления гривны и падения импорта.

Напомним, ранее мы писали, что в январе Госбюджет недополучил 23 млрд гривен.