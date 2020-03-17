К концу недели доллар может стоить 32-35 гривен — СМИ

Стратегия Национального банка Украины, о постепенном ослаблении гривны, полностью провалилась.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

По их данным, на этой неделе в ОПУ просто пик срочных заседаний: на сей раз причиной собрания высокопоставленных чиновников — падения гривны.

«Нацбанк не может удержать курс гривны. Стратегия о поэтапном ослаблении гривны оказалась провальной… К концу недели доллар может стоить 32-35 гривен, если сейчас не принять соответствующие меры».

Напомним, ранее мы писали, что купить доллары в обменниках почти нереально.