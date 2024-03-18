Представитель Офиса Зеленского заявил, что высказывания главы Кремля Владимира Путина на пресс-конференции по итогам президентских выборов в Российской Федерации свидетельствует о том, что война в Украине будет только обостряться.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на британское издание The Guardian.

Советник главы ОПУ объяснил, слова кремлевского диктатора о необходимости создания РФ «санитарной зоны» на территории нашей страны – прямое манифестное заявление президента-агрессора об эскалации боевых действий.

Отметим, что в ходе пресс-конференции Путин также сообщал, что он намерен продолжить решение задач так называемой «спецоперации», а также укреплять свои войска и обороноспособность государства-террориста.

Ранее спикер АП РФ Дмитрий Песков попытался объяснить слова диктатора о создании «санитарной зоны» в Украине.