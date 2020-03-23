Никакого туризма: с 24 марта украинцы не смогут пересекать государственные границы

Экономика
Христина Качоровська0
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Такое решение было принято Кабинетом министров Украины. В правительстве подчеркнули, что со вторника, 24 марта, украинцы не смогут покидать страну с целью туризма.

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото — ru.slovoidilo.ua

Об этом сообщается в Telegram-канале Дениса Шмыгаля, пишет «НБН«.

«С 24 марта, с 12 часов, гражданам Украины запрещено покидать пределы Украины с туристической целью. Все аэропорты страны, кроме «Борисполя», будут закрыты. Запрет действует исключительно на пассажирские авиаперевозки. Перелеты, вызваны государственной необходимостью, будут совершаться по решению соответствующих министерств».

Шмыгаль отметил, что понимает всю непопулярность принятого решения, но такие меры необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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Напомним, ранее мы писали, сколько может продлиться карантин в Украине.


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