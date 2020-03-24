Товары первой необходимости: гендиректор АТБ рассказал, чего ожидать украинцам

Операторы украинского рынка аргументировали повышение цен на товары первой необходимости.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ», передает «НБН».

«Я хочу опровергнуть слухи и возможные домыслы относительно роста цен. Многие граждане уже сами заметили подорожание, это действительно так. Однако усматривать в этом жажду наживы предпринимателей будет ошибкой. Дело в том, что подорожание началось с крупнейших поставщиков, и теперь их закупка возрастает. Наценка на товары не возрастает. Сейчас значительно повысились затраты на производство товаров в связи с карантином и мерами против коронавируса. Это касается как товаров из-за границы, так и отечественного производства. Сейчас мы просто вынуждены принимать новые цены. Важно организовать стабильную работу продуктовых магазинов и обеспечить население товарами первой необходимости, поэтому повышение цен это те меры, к которым следует относиться с пониманием», — заявил гендиректор сети супермаркетов «АТБ» Борис Марков.

Напомним, как сообщалось ранее, сегодня людям нужна вера – Зеленский просит церковь помочь в борьбе с коронавирусом.