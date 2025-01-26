Как информирует «НБН» со ссылкой на материал агентства «УНИАН», по наблюдениям аналитика ассоциации «Украинского клуба аграрного бизнеса» (УКАБ) Максима Гопки, на протяжении января, стоимость картофеля в крупных торговых сетях Украины выросла, усреднено, на 2-3 гривны, и сейчас колеблется в диапазоне от 34 до 36 гривен/килограмм.

Исходя из слов Гопки, в значительной мере, ценники на картофель могут откорректировать не ранее прихода весны, в период с марта по апрель.

В частности, данный овощ подешевеет, если в Украину успеют ввезти более дешевый импортный агропродукт (в сравнении с тем товаром, который «лежит» на прилавках супермаркетов в текущий момент), но если ситуация не подвергнется изменениям, то в первый квартал весны, с марта по апрель, украинцы увидят стоимость картофеля, на среднем уровне, от 38 до 39 гривен за один килограмм.

Следует отметить, что в январе стоимость овощей в Украине продолжает расти, вопреки стремительному ухудшению качества урожая, с осени заложенного в хранилища.

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