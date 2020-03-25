В марте цена на газ будет рекордно низкой — НАК «Нафтогаз»

В компании похвастались, что в этом месяце цена газа будет на 14% ниже, нежели в феврале. И даже больше, такой низкой цены в Украине не было с 2016 года.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу НАК «Нафтогаз».

Согласно данным «Нафтогаз», в марте цена голубого топлива будет ровна 4,3 гривнам за кубический метр:

«В платежках потребители увидят газ по цене 4,3 грн/кубометр. Это на 14% меньше, чем в феврале и вообще самая низкая цена с 2016 года».

При этом, отметили в компании, они лично поставляют газ только в Кировоградскую область, поэтому цену в 4,3 грн/кубометр будет гарантированной лишь в этом регионе:

«Газ мы предоставляем через посредников… Но мы надеемся, что они скорректируют свою цену в итоге все потребители будут платить не более 4,3 гривны за кубометр».

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве могут отключить газ.