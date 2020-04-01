Украинские АЗС согласились снизить цены на бензин — Антимонопольный комитет

Экономика
Христина Качоровська0
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В АМКУ похвастались, что сети украинских автозаправочных станций приняли их предложение и согласились уменьшить цену на бензин.

АЗС
АЗС. Фото — svidok.online

В Антимонопольном комитете Украины отметили, что 31 марта провели переговоры с собственниками крупных сетей украинских АЗС и те согласились на предложение снизить цену на топливо.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

«В ходе разговора были даны обоснованные пояснения по поводу ситуации с ценами. Большинство согласилось с выводами АМКУ о том, что есть возможность снизить цены».

Главным основанием для снижения цен стало мировое падение цен на нефть, подчеркнули в АМКУ.

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Напомним, ранее в АМКУ заявили, что в Киеве начали снижаться цены на продукты.


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