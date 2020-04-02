С 5 апреля в Киеве начнут отключать отопление

Экономика
Христина Качоровська0
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Киевские власти намерены преждевременно закончить отопительной сезон и уже заявили, что с 5 апреля в домах киевлян будут холодные батареи.

Отопление
Отопление. Фото — delo.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на заявление главы КГГА.

Согласно распоряжению, уже с воскресения, 5 апреля, в украинской столице стартует завершение отопительного сезона:

«Завершить отопительный сезон 2019-2020 в жилищном фонде и объектах социальной инфраструктуры с 5 апреля 2020 года», — сообщается в распоряжении Виталия Кличко.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев уже прокомментировал это указ:

«Со следующей недели в Киеве среднесуточная температура будет выше +8 градусов. Именно этот факт позволяет нам заранее завершить отопительный сезон».

Напомним, ранее мы писали, что цены на продукты в Киеве начали снижаться.


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