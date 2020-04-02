С 5 апреля в Киеве начнут отключать отопление
Киевские власти намерены преждевременно закончить отопительной сезон и уже заявили, что с 5 апреля в домах киевлян будут холодные батареи.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на заявление главы КГГА.
Согласно распоряжению, уже с воскресения, 5 апреля, в украинской столице стартует завершение отопительного сезона:
«Завершить отопительный сезон 2019-2020 в жилищном фонде и объектах социальной инфраструктуры с 5 апреля 2020 года», — сообщается в распоряжении Виталия Кличко.
Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев уже прокомментировал это указ:
«Со следующей недели в Киеве среднесуточная температура будет выше +8 градусов. Именно этот факт позволяет нам заранее завершить отопительный сезон».
Напомним, ранее мы писали, что цены на продукты в Киеве начали снижаться.