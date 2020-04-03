Правительство на несколько месяцев запретило экспорт гречки

До 1 июля 2020 года украинские поставщики не смогут экспортировать гречку за пределы страны.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров, которое состоялось 2 апреля, пишет «НБН«.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики, такой запрет было необходимо ввести и он будет действовать всего несколько месяцев:

«Запрет экспорта гречки из Украины — это временное ограничение. Это необходимо, чтобы защитить внутренний рынок. Отметим, что такие меры уже были приняты в Беларуси, Казахстане, России».

При этом, как добавили в Минэкономики, сейчас на украинском рынке нет никакой паники. Правительство держит ситуацию на контроле, и всё время общается с поставщиками и продавцами.

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