О том, что после введения надлежащего лицензирования вывоза выделенных категорий продуктов питания в Евросоюз, определенные виды таких товаров пока не подлежат экспорту из Украины, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Telegram-канале постоянного парламентского представителя Кабмина Тараса Мельничука.

По словам Мельничука, недавно вступило в силу постановление, дополненное новым приложением, касающимся объемов квот на товары, экспортирование которых в государства-члены Евросоюза подпадает под процедуру лицензирования.

В частности, речь идет об отдельных агротоваров (сахар с квотой объемом в 0 тонн на вывоз (в ЕС ввезено 262 600 тонн из разрешенных 262 600 тонн), а также мяса и субпродуктов из домашней птицы/мяса индюков и субпродуктов из индюшатины).

Представитель Кабмина подчеркнул — вышеописанное решение направлено на соблюдение правил экспорта отдельно взятых агротоваров на таможенную территорию Евросоюза, в соответствии с действием временных мер по либерализации торговли.

Ранее мы писали о том, что Стефанишина рассказывала, какие сложности осталось решить для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.