Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Telegram-канала Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО, в стране-агрессоре фиксируют заметное падение экспорта топливной продукции вследствие результативных атак Украины.

Как стало известно, объем экспорта дизельного топлива, транспортируемого в Африку «теневым флотом», только в течение февраля этого года, снизился практически вдвое — с 1,27 млн тонн до 684 000 тонн. Кроме того, более чем на 40 процентов меньше российских продуктов нефтепереработки получает Бразилия, и почти прекращено экспортирование в прочие страны Латинской Америки. Также, суммарный объем морского экспорта топливной продукции «обвалился» на 15 процентов.

В ЦПД отметили — ключевым фактором, спровоцировавшим вышеописанный обвал экспорта, являются «внеплановые ремонты на НПЗ», которые оказались под ударами украинских беспилотников. Помимо этого, серьезно отражаются на экспорте антироссийские санкционные ограничения и необходимость первоочередно снабжать топливом армию Путина в Украине.

ЦПД резюмировал:

Продолжением захватнической войны против Украины, Кремль все глубже загоняет российскую экономику в тяжелый кризис.

Ранее мы писали о том, как глава ЦПД комментировал заявления Ушакова об отказе РФ от 30-дневного прекращения огня.