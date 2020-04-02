Гречка, лимон, чеснок: эксперт рассказал, какие продукты вскоре подорожают в Украине

По словам основателя Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, уже в первую неделю апреля украинцам стоит готовиться к подорожанию некоторых продуктов.

Об этом эксперт поведал в комментарии изданию «Обозреватель«, пишет «НБН«.

Согласно его данным, в первую очередь вырастет цена на гречку, лимоны, чеснок и хлеб. При этом, добавил Дорошенко, не стоит заранее расстраиваться, ведь многие другие продукты станут дешевле:

«Ещё две недели назад, из-за паники в связи с карантином, мы увидели резкое подорожание некоторых товаров. Но сейчас, благодаря вмешательству правительства и АМКУ мы увидим стабилизацию цен».

Но что касается товаров, которые Украина привозит из-за границы — лимоны, чеснок, гречка, макароны, хлеб, мука — то за них придётся выложить больше:

«В этих случаях есть все экономические основания для роста цен. Но другие товары должны подешеветь. В Минэкономики и АМКУ всё делают для этого. Если и это не поможет, то тогда уже правительство примет меры, такие как ограничения экспорта отдельных видов сырья и контроль за социально важными товарами».

Напомним, ранее мы писали, что АТБ снизит цены на продукты первой необходимости.