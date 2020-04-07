Не «антиколомойский», а «антиукраинский» — Коломойский прокомментировал ситуацию с законопроектом о запрете возврата банков бывшим владельцам

Как известно, к законопроекту, который приняли в первом чтении, уже подали более 16 тысяч правок. Теперь окончательное принятие «антиколомойского» закона может затянуться на месяцы. Сам одиозный олигарх уверят, что не имеет никакого отношения к такому количеству правок.

Об этом Игорь Коломойский поведал в интервью изданию «НВ«, пишет «НБН«.

«Я не могу назвать этот законопроект «антиколомойским», как его окрестили в СМИ. Это — «антиукраинский» закон. Торги суверенитетом и Конституцией за 30 сребреников… Правда, они очень дорогих».

Олигарх добавил, что он не просил никого из нардепов писать правки к проекту закона, но уверен, что те, кто подал такие правки — это люди, симпатизирующие в первую очередь Украине.

Коломойский также отрицает, что общался по поводу законопроекта c президентом Зеленским:

«Нет, этот вопрос вообще не поднимался. Люди выбрали свою дорогу… Но она привет их в никуда. Это уже показал опыт их предшественников. Я не хочу, чтобы в Украине наступил дефолт, который может наступить, если МВФ откажется с нами сотрудничать. Я выступаю за реструктуризацию долгов».

Напомним, ранее мы писали, что Фурса прокомментировал рекордное количество правок к «антиколомойскому» закону.