Не «антиколомойский», а «антиукраинский» — Коломойский прокомментировал ситуацию с законопроектом о запрете возврата банков бывшим владельцам
Как известно, к законопроекту, который приняли в первом чтении, уже подали более 16 тысяч правок. Теперь окончательное принятие «антиколомойского» закона может затянуться на месяцы. Сам одиозный олигарх уверят, что не имеет никакого отношения к такому количеству правок.
Об этом Игорь Коломойский поведал в интервью изданию «НВ«, пишет «НБН«.
«Я не могу назвать этот законопроект «антиколомойским», как его окрестили в СМИ. Это — «антиукраинский» закон. Торги суверенитетом и Конституцией за 30 сребреников… Правда, они очень дорогих».
Олигарх добавил, что он не просил никого из нардепов писать правки к проекту закона, но уверен, что те, кто подал такие правки — это люди, симпатизирующие в первую очередь Украине.
Коломойский также отрицает, что общался по поводу законопроекта c президентом Зеленским:
«Нет, этот вопрос вообще не поднимался. Люди выбрали свою дорогу… Но она привет их в никуда. Это уже показал опыт их предшественников.
Я не хочу, чтобы в Украине наступил дефолт, который может наступить, если МВФ откажется с нами сотрудничать. Я выступаю за реструктуризацию долгов».
Напомним, ранее мы писали, что Фурса прокомментировал рекордное количество правок к «антиколомойскому» закону.