О том, что в Центральном апелляционном хозяйственном суде было принято решение в пользу «ПриватБанка», касающееся возвращения контроля над 245 автозаправочными станциями Игоря Коломойского, пишет «НБН», ссылаясь на материал UBR.

Как стало известно, только в течение первых 4-х месяцев после национализации, госбанку отправляли платежи по лизинговым договорам, однако позднее заемщики казались платить, вследствие чего образовалась огромная задолженность в более, чем 10 миллиардов гривен.

В частности, суммарно в описанную группу неплательщиков входит 950 АЗС под различными брендами: «Авиас», ANP, WOG и ОККО.

Ранее наш информационный портал писал о том, что по решению Апелляционного суда Киева, Игоря Коломойского оставили под стражей.