Как информирует «НБН», об этом пишут украинские средства массовой информации.

В итоге Фемида приняла решение оставить олигарха под арестом, отменив при этом ходатайство об изменении меры пресечения Коломойскому на домашний арест.

Примечательно, что на суд пришли такие люди, как бывший министр культуры Александр Ткаченко, ведущая «1+1» Наталия Мосейчук, актер Юрий Горбунов, экс-депутат ВРУ Александр Дубинский, Алла Мазур и много других. Все они просили суд выпустить Коломойского под их поруки. Но суд не согласился и оставил олигарха под стражей. В общей сложности было подано соответствующих ходатайств.

Напомним, ранее мы уже писали о комментарии адвокатов Коломойского относительно решения Шевченкосвкого суда Киева.