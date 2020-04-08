Правительство планирует создать Совет по экономическому развитию

Экономика
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Данный вопрос члены Кабинета министров будут рассматривать на сегодняшнем заседании правительства.

Кабинет министров Украины
Кабинет министров Украины. Фото — 5.ua

Так, во время заседания 8 апреля, министры будут обсуждать вопрос создания Совета по вопросам экономического развития Украины.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Укринформ«.

Докладывать о целесообразности создания сего Совета будет министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Помимо этого, на заседании правительство, в частности, рассмотрит такие вопросы:

  • внесение изменений в некоторые законы Украины по поводу защиты граждан от распространения инфекционных болезней;
  • предоставления социальной помощи украинцам;
  • развитие социальных сервисов для отдельных групп социального населения;
  • вопрос принятия Республики Намибия в состав Гаагской конференции по международному частному праву;
  • внесение изменений  в некоторые постановления Кабмина.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кабмине хотят усилить наказание для поджигателей.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Украина больше не может поставлять в ЕС без квот шесть видов товаров

Игорь Кнышевский

Шумно парковался: в Одессе мужчина зарезал соседа из-за конфликта во дворе

Игорь Кнышевский

В Microsoft создали кнопочный телефон с интерфейсом Windows 10 (ФОТО)

Игорь Кнышевский

Добавить комментарий