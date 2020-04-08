Правительство планирует создать Совет по экономическому развитию
Данный вопрос члены Кабинета министров будут рассматривать на сегодняшнем заседании правительства.
Так, во время заседания 8 апреля, министры будут обсуждать вопрос создания Совета по вопросам экономического развития Украины.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Укринформ«.
Докладывать о целесообразности создания сего Совета будет министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Помимо этого, на заседании правительство, в частности, рассмотрит такие вопросы:
- внесение изменений в некоторые законы Украины по поводу защиты граждан от распространения инфекционных болезней;
- предоставления социальной помощи украинцам;
- развитие социальных сервисов для отдельных групп социального населения;
- вопрос принятия Республики Намибия в состав Гаагской конференции по международному частному праву;
- внесение изменений в некоторые постановления Кабмина.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Кабмине хотят усилить наказание для поджигателей.
загрузка...