Правительство планирует создать Совет по экономическому развитию

Данный вопрос члены Кабинета министров будут рассматривать на сегодняшнем заседании правительства.

Так, во время заседания 8 апреля, министры будут обсуждать вопрос создания Совета по вопросам экономического развития Украины.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Укринформ«.

Докладывать о целесообразности создания сего Совета будет министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Помимо этого, на заседании правительство, в частности, рассмотрит такие вопросы:

внесение изменений в некоторые законы Украины по поводу защиты граждан от распространения инфекционных болезней;

предоставления социальной помощи украинцам;

развитие социальных сервисов для отдельных групп социального населения;

вопрос принятия Республики Намибия в состав Гаагской конференции по международному частному праву;

внесение изменений в некоторые постановления Кабмина.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кабмине хотят усилить наказание для поджигателей.