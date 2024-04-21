О том, что помимо запрета на управление автотранспортными средствами, для уклонистов готовят введение ограничений на оказание некоторых административных госуслуг, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы Министерства юстиции Дениса Малюськи, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Малюськи, правительство уже продолжительное время подготавливает ТЦК/СП, да и вообще все структуры ВСУ, к большому притоку людей после «мотивации» законом о мобилизации, в частности, переведя «военкоматы» на режим работы 24/7.

Кроме того, Кабмин намерен обеспечить дополнительные меры «стимулирования» сомневающихся в необходимости выполнения своего воинского долга (уклонистов) в том плане, что прямо сейчас нарабатывает в различных ведомствах серию изменений правительственными постановлениями, которыми введут предпосылки «получения отдельных админуслуг» только после «предоставления военно-учетного документа».

Ранее мы писали о том, что юрист объясняла, сработают ли «методы кнута», введенные законом о мобилизации.