Украина усилила давление на РФ: утвержден отказ от электроэнергии агрессора

НЭК «Укрэнерго» предпринял решительный шах против экономики страны агрессора. Украина отказалась от электроэнергии Российской Федерации.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Закупки электроэнергии у России сократятся, начиная с 10 апреля. Меры имеют временный характер и продлятся вплоть да 24 мая. Однако даже такой шаг может стать серьезным ударом против неустойчивой экономики Российской Федерации во время пандемии коронавируса и резкого падения цен на нефть.

Кроме того, Украина откажется и от закупок белорусской электроэнергии на это время.

Украинский регулятор НКРЭКУ отметил, что импорт электричества стоит сократить, на период пока действует карантин из-за коронавируса. Было подано соответствующее постановление, и меры уже скоро вступят в силу. Пока сложно сказать, готова ли Украина к полному отказу от закупок из страны агрессора, однако принятые меры смогут продемонстрировать эффективность данной тактики и в любом случае нанесут ущерб экономике России.

Напомним, как сообщалось ранее, украинцы получат бесплатную доставку куличей: «Укрпошта» просит желающих оставлять заявки.