МВФ увеличит размер финансовой помощи для Украины

В Международном валютном фонде уверили, что готовы выделить больше денег для Украины на период пандемии и экономического кризиса.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

Глава европейского департамента МВФ Пол Томсен рассказал, что Международный валютный фонд выделит Украине больше денег, чем было запланировано ранее:

«У нас осталась ещё пара вопросов, но я думаю, что мы их легко решим. После чего мы порекомендуем совету директоров МВФ окончательно принять программу кредитования. Мы значительно продвинулись в переговорах с Украиной и готовы дать ей больше средств, чтобы она могла противодействовать кризису».

Томсен добавил, что сейчас Украина входит в кризис более стойкой, нежели это было в предыдущие периоды кризиса. В частности, он отметил, что в резервах Украины более 20 млрд долларов, что позволяет более стабильно пережить кризис.

Отметим, что Украина выполнила почти все требования, выдвинутые МВФ для получения нового транша. На сегодняшний день осталось лишь окончательно принять так называемый «антиколомойский» закон.

Напомним, ранее мы сообщали, что без «антиколомойского» закона Украине не получит денег от МВФ.