Надеюсь, в течение двух недель — Шмыгаль рассказал, когда может быть принят «антиколомойский» закон

Премьер-министр подчеркнул, что именно от принятия этого закона зависит финансовая помощь МВФ.

Об этом Денис Шмыгаль рассказал в интервью «РБК-Украина«, пишет «НБН«.

По словам главы Кабмина, как только Украина примет так называемый «антиколомойский» закон, МВФ сразу же выделит нам финансовую помощь. Ведь именно принятие этого закона — это последнее невыполненное условие.

Шмыгаль добавил, что Международный валютный фонд готов оказать Украине финансовую помощь размером в 8 млрд долларов:

«Первый транш, размером 2 млрд долларов, поступит сразу в Госбюджет и пойдет на борьбу с коронавирусом. Но пока от этих денег нас отделяет закон о банках… Я надеюсь, что в течение недели-полторы мы его примем».

Премьер-министр добавил, что сотрудничество с МВФ также станет хорошим сигналом для иных международных инвесторов:

«Если мы не будем работать с МВФ, это насторожит других инвесторов. Это может привести к оттоку ценных бумаг, колебаниях на валютном рынке, проблемы в банковской системе. Мы то это всё переживем, но вот вопрос — как именно переживем. И сколько нам понадобится времени, чтобы восстановить экономику».

Напомним, ранее мы сообщали, что без «антиколомойского» закона Украине не получит транш от МВФ.